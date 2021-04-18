台東縣關山鎮日前受困水圳的山羌，如今傷癒了，由林管處森林護管員林易均協助野放。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣關山鎮日前受困水圳的山羌，由林管處森林護管員林易均協助脫困。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣關山鎮日前受困水圳的山羌，由林管處森林護管員林易均協助脫困。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣關山環鎮自行車道旁的「關山大圳」3月8日被民眾發現有隻小山羌受困河道，將近兩小時站立水中等待救援，台東林管處關山工作站獲報後，立即派員前往協助，後送野灣野生動物醫院救治，經1個多月的療養後，進行野放使牠重返山林，而當初下水救治牠的森林護管員林易均則叮嚀別忘了多注意自身安全。

林易均和同事小心翼翼將野放的運輸籠載送到適合的棲地，而小山羌在籠門打開時，略為遲疑了一會兒後，才疾速跑往山區的方向；而臨別之際，林易均不管山羌是否聽得懂，仍不忘叮嚀小山羌重返山林後，記得要注意自身的安全。

據了解，台東縣關山環鎮自行車道「縱關日月亭」附近的關山大圳中，民眾3月時發現1隻山羌受困，獨自泡在水中約2小時，經通報關山鎮公所後，由台東林管處關山工作站較諳水性的森林護管員林易均前往協助，林利用雙節梯下至河道，順利將牠救出，放進救傷龍後，交由野灣野生動物池上救傷站治療安置。

野灣醫院獸醫師吳昀蓉表示，經檢傷發現，小山羌右前肢從肩部到蹄部出現腫脹、挫傷，其他部分則有不明的團塊情形，經1個多月給予消炎藥物、抗生素、輸液等悉心照料，小山羌復原狀況良好，並評估可以進行野放作業。得知此消息後，林易均比任何人都還要開心。

(中時 )