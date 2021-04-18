一只香火袋，帶來第一個進香團，南瑤宮彰化媽徒步百年古香路充滿傳奇，18日清晨依古禮舉行隆重起駕祭典後，綿延進香隊伍轟動開拔，將媽祖進香的浪潮再推新高潮，8天7夜遶境彰化、雲林與嘉義等3個縣市、25個鄉鎮市，來回300公里，回程還將涉水潦渡濁水溪，祈願「遇水則發、普降甘霖」。
南瑤宮已有200多年歷史的笨港傳統，上午6點先「起旺爐」，接著彰化縣長王惠美、南瑤宮管理人市長林世賢、進香大總理白鴻森、立委黃秀芳等人稟告媽祖，主持起駕科儀並舉行隆重的起駕典禮後，請神登轎並點燃起馬炮之後於8點多左右正式起駕。廟埕擠滿了隨香信眾，隊伍綿延好幾公里，浩大壯觀。
林世賢表示，南瑤宮最早進香起源於一只香火袋，入夜附近居民就看到五彩毫光，爾後集資雕塑媽祖神像，飲水思源衍生了每年回笨港進香，特別意義，進香科儀都完全遵循古禮，今年輪值三媽六，俗諺三媽愛潦溪，祈求遇水則發、天降甘霖、解救乾旱、全民無災。
王惠美表示，媽祖慈悲，大家對媽祖的虔誠媽祖也一定能感受到，南瑤宮笨港進香相當有歷史，今年還會「潦溪」涉水渡過濁水溪，堪稱最具有文化特色的進香之行，祈盼媽祖保佑，風調雨順，國泰民安、天降甘霖、疫情遠離、士農工商百業興旺。
林世賢說，徒步百年古香路，走過城市、鄉村，一路高潮迭起，18日起駕，接著21日在笨港天后宮舉行「換龍袍儀式」、新港奉天宮「大公祭典」，22日清晨5點在新港奉天宮「會香儀式」與「祭頭香」；4月23日上午「祭貳香、核對並併攏仿古銀牌信物以及換娘傘」，晚上高潮戲為「潦溪橫渡濁水溪」；25日壓軸的回鑾彰化市遶境、在市中心區跪拜媽祖換花暨鑾轎回宮安座。
(中時 )
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