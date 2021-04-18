南瑤宮彰化媽徒步百年古香路到笨港進香18日起駕。（吳敏菁攝）

南瑤宮彰化媽徒步百年古香路到笨港進香18日起駕。（吳敏菁攝）

南瑤宮彰化媽徒步百年古香路到笨港進香18日起駕。（吳敏菁攝）

南瑤宮笨港進香主委林世賢市長與大總理白鴻森共同扶著進香最神聖的信物-香擔自南瑤宮。（吳敏菁攝）

一只香火袋，帶來第一個進香團，南瑤宮彰化媽徒步百年古香路充滿傳奇，18日清晨依古禮舉行隆重起駕祭典後，綿延進香隊伍轟動開拔，將媽祖進香的浪潮再推新高潮，8天7夜遶境彰化、雲林與嘉義等3個縣市、25個鄉鎮市，來回300公里，回程還將涉水潦渡濁水溪，祈願「遇水則發、普降甘霖」。

南瑤宮已有200多年歷史的笨港傳統，上午6點先「起旺爐」，接著彰化縣長王惠美、南瑤宮管理人市長林世賢、進香大總理白鴻森、立委黃秀芳等人稟告媽祖，主持起駕科儀並舉行隆重的起駕典禮後，請神登轎並點燃起馬炮之後於8點多左右正式起駕。廟埕擠滿了隨香信眾，隊伍綿延好幾公里，浩大壯觀。

林世賢表示，南瑤宮最早進香起源於一只香火袋，入夜附近居民就看到五彩毫光，爾後集資雕塑媽祖神像，飲水思源衍生了每年回笨港進香，特別意義，進香科儀都完全遵循古禮，今年輪值三媽六，俗諺三媽愛潦溪，祈求遇水則發、天降甘霖、解救乾旱、全民無災。

王惠美表示，媽祖慈悲，大家對媽祖的虔誠媽祖也一定能感受到，南瑤宮笨港進香相當有歷史，今年還會「潦溪」涉水渡過濁水溪，堪稱最具有文化特色的進香之行，祈盼媽祖保佑，風調雨順，國泰民安、天降甘霖、疫情遠離、士農工商百業興旺。

林世賢說，徒步百年古香路，走過城市、鄉村，一路高潮迭起，18日起駕，接著21日在笨港天后宮舉行「換龍袍儀式」、新港奉天宮「大公祭典」，22日清晨5點在新港奉天宮「會香儀式」與「祭頭香」；4月23日上午「祭貳香、核對並併攏仿古銀牌信物以及換娘傘」，晚上高潮戲為「潦溪橫渡濁水溪」；25日壓軸的回鑾彰化市遶境、在市中心區跪拜媽祖換花暨鑾轎回宮安座。

(中時 )