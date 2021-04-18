機車行老闆拿出工會的檢查工資表，證明並非無亂收費。（照片來源：臉書社團《爆料公社》）

人工便宜是過時的觀念，技術是有價的。一名機車行老闆上網抱怨，10點多要打烊時，一名年輕人機車發不動進來店裡，檢查後發現電池壞了換新要900元，對方表示身上錢不夠，請老闆裝回去，老闆好心表示幫他接電發動不熄火可以騎回家，只收100元工資，對方竟質疑要工資沒先說，氣得老闆說不收了，請對方離開。

這名機車行老闆在臉書社團《爆料公社》火大發文，表示4月16日晚上10點多要打烊時，突然一位年輕人機車發不動來店裡請他檢查。老闆沒嫌晚，幫他檢查後發現電池壞了要換，向對方報價900元。

對方表示只是來附近運動，身上沒帶那麼多錢，請老闆裝回去停路邊就好。這名老闆好心提議，幫他接電發動，不要熄火趕緊騎回家，收100元工資就好。

豈料對方竟質疑要工資怎麼沒先說？老闆拿出工會的檢查工資表給他看，年輕人仍一直跳針質疑沒先告知，氣得老闆火大說：「100元我不跟你收了！」，然後要他離開。

眾多網友看了機車行老闆的火大文，紛紛感嘆：「讓對方顧路邊就好，吃米不知米貴，老闆太好心還願意幫對方充電可以騎回車！」、「老闆都願意幫忙充電發動讓你先騎回家，酌收個100工本檢修費就好，誰知道好心被雷親，連這樣都還能有意見？！」、

「技術不值錢的概念衍生超多腦包。」、「換電瓶900算行情價吧，前陣子才剛換過也差不多這價錢，而且都已經晚上10點多了。另外檢修費才100！！？孩子……憑什麼認為人家要幫你做免費的服務？」「使用者付費，既然你不會，店家會，那你請店家檢查自然也要跟你收檢修費，如果你不付你自己檢查就好，別請店家檢查了！」。

(中時新聞網)