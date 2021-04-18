新竹市政府近年投入1.3億改造17公里海岸自行車道，改善後的車道平坦舒適，還增綠意，更有沿線最夢幻5大景點，包含台版薩哈拉沙漠的「香山沙丘」、登上日本知名相機品牌年度月曆封面「豎琴橋」…等，市府邀請全國民眾來當網美秀祕境。

市長林智堅表示，17公里的海岸自行車道近日已整修完工，市府也將在本月24日舉辦「吹海風，吃好料，17公里海岸親子單車遊」活動，免費邀請500名民眾，試騎改善後的17公里海岸自行車道。

此次活動沿途以馬拉松補給站方式提供香山隱藏版美食，如明發定置漁場的新鮮海鮮、林記滷味、新竹老字號老鍋米粉等，也希望邀請大家來最夢幻5景「香山沙丘」、「豎琴橋」、「魚鱗天梯」、「賞蟹步道」與「南港賞鳥區」等17公里沿線的美景打卡當網美。

林智堅指出，17公里自行車道在中央補助下，投入1.3億元經費，有3大特點，第1步是先拆除不合時宜的設施，讓車道更加開闊，全程車道透過重新整平增加舒適度。第2是以兼顧生態工法作全線整修，並延伸綠廊達1.5公里。第3則是為增加觀光趣味，更升級景點硬體設備，如在熱門景點「豎琴橋」上，就增加觀夕平台，讓民眾可在此觀賞夕陽或學校可在此導覽生態。

另，在照明部分，兼顧生態方法，採取崁燈方式、光線角度等，讓生態區不直接被照射，同時補燈也可兼顧騎士夜間騎乘安全，總計改善高燈23盞、增設崁燈306盞，讓17公里海岸成為日夜皆宜的觀光景點。

此外，這次工程也全面體檢17公里沿線6座橋梁，其中彩虹一、二橋透過除鏽上漆、螺栓更換、鋼承板補強等，增加橋梁穩定性提升安全，更結合在地歷史風情，將其更名為海埔橋與虎山橋，讓民眾透過橋名提示更加了解景觀特色。

(中時 )