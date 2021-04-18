台北市1名鄒姓男子，2017年初參加公司在台北市中山北路國賓飯店的尾牙活動，疑酒後失足墜落飯店電梯井，送醫宣告不治！家屬事後對國賓飯店和三菱電梯公司求償2022萬多元，案經台北地院審結，雖國賓飯店主張鄒男酒後踹電梯門才導致意外，但法官認為國賓飯店維護電梯有疏失之責，才導致電梯門不堪承受外力脫落，認定國賓和三菱電梯須連帶賠償家屬687萬1942元。

判決指出，42歲的鄒男於2017年1月前往台北中山路的國賓飯店參加公司舉辦的年終尾牙活動，當晚9時許活動結束，鄒男要搭乘電梯，卻在門前一陣拍打踹踢，又單手倚靠在電梯門上，導致電梯門鬆脫滑落，鄒男整個人跌進電梯井，因傷重送醫不治。

案發後，鄒男家屬認為國賓飯店與三菱電梯公司，當時未盡修護電梯責任，才導致鄒男墜落死亡，並依據喪葬費用19萬6750元、妻子扶養費792萬2232元、女兒扶養費210萬4537元和精神損失等項目，提出2022萬3519元損害賠償費。

案經台北地院審理，雖國賓飯店主張，鄒男跌落電梯井的意外是個人不當行為造成，並非電梯設計與維護保養上的疏失，但法官認定國賓和三菱電梯仍有維護電梯上的疏失責任，因此判決國賓和三菱電梯須連帶賠償家屬687萬1942元。

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(中時新聞網)