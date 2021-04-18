AZ疫苗明開放自費施打 連勝文存疑慮：輪不到我 15:452021/04/18 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨智庫副董事長連勝文對於AZ疫苗有安全性、後遺症存疑。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨智庫副董事長連勝文今日南下台中參拜浩天宮，針對媒體詢問有無意願施打AZ疫苗？他說「我沒有要出國，輪不到我啊」，他進一步表示，最重要是AZ疫苗有安全性、後遺症問題，如果是莫德納、輝瑞疫苗，我一定打。 連勝文提到，包括丹麥、歐盟陸續警告或停用AZ疫苗，因為效能比美國製疫苗差一點，希望台灣能夠取得效能高、後遺症少的疫苗，這樣一般民眾應該會比較樂意接種，而且入境台灣能夠縮短隔離時間，也是關鍵。 藍5大咖網路聲量落後段 連勝文老神在在：不影響既定安排 自費AZ疫苗明開放預約 指揮中心下午說明 (中時 ) #A疫苗Z #疫苗 #連勝文 #施打 #後遺症 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國門第一線 昇恆昌總經理帶頭打疫苗 04:102021/04/17 生活新聞 接種AZ疫苗爆罕見血栓副作用 加拿大通報第2例 08:062021/04/18 國際 自費疫苗接種 擬下周一起預約 04:102021/04/17 生活新聞 牛結節疹疫苗 下周四18萬劑到貨 15:492021/04/17 生活 油價反彈 汽油漲價0.4元、柴油不調整 14:332021/04/18 生活 龍鎖悍將 很在行 04:102021/04/18 運動天地 二期完成收案 聯亞新冠疫苗 拚6月申請EUA 04:102021/04/17 財經要聞 黃偉哲打疫苗 籲不打恐失競爭力 04:102021/04/17 地方新聞 日和輝瑞達協議 9月取得全民接種疫苗劑量 12:422021/04/18 國際 爆牛結節疹 陳吉仲：知情不報罰100萬 04:102021/04/17 生活新聞 李鎮宇專欄－當前經濟情勢下的通膨問題 04:102021/04/18 財經要聞 政治熱門新聞 陳致中亮吳淑珍最新近照 網友發現一件事 - 政治 太魯閣號事故發生後 蘇貞昌最新網路聲量出爐 - 政治 高金素梅被公督盟列「待觀察」立委 鄭村棋怒嗆3字 - 政治 太魯閣號偵辦臨陣換將 藍委被一件事嚇到疑「內情不單純」 - 政治 蔡政府恐丟南美唯一邦交國？紐時爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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