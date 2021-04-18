國民黨智庫副董事長連勝文今日南下台中參拜浩天宮，針對媒體詢問有無意願施打AZ疫苗？他說「我沒有要出國，輪不到我啊」，他進一步表示，最重要是AZ疫苗有安全性、後遺症問題，如果是莫德納、輝瑞疫苗，我一定打。

連勝文提到，包括丹麥、歐盟陸續警告或停用AZ疫苗，因為效能比美國製疫苗差一點，希望台灣能夠取得效能高、後遺症少的疫苗，這樣一般民眾應該會比較樂意接種，而且入境台灣能夠縮短隔離時間，也是關鍵。

(中時 )