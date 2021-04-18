一名台大畢業的人妻發覺丈夫趁著她出國留學時，在台大校園內與已婚女友人宛如情侶，親吻與散步的身影全被監視器拍下，憤而向兩人提告求償100萬元。台北地院日前審結，判賠30萬元為合理，可上訴。

判決書指出，人妻主張與丈夫於2018年5月結婚，她婚後即因學業進修，前往荷蘭留學，丈夫畢業後擔任台大某系約聘幹事，沒想到2019年9月，丈夫就背著她與另名已婚女友人，公然在台大校園內接吻，散步聊天，人妻憤而向兩人提告求償100萬元。

人夫聲稱，人妻經常情緒失控，對他的精神折磨施暴，2019年8月間人妻曾跑到台大實驗室中朝他潑水，兩人決裂後感情蕩然無存，人妻更主動商議離婚，在臉書上揚言分手，於8月底赴荷蘭，兩人因分隔台荷兩地拖延至年底才完成手續。同時強調他與該名女性僅為一般友人，絕無不當關係。

該名女性友人辯稱，監視器畫面中的女性是她，但其控訴人妻已非台大員工，取得監視器影像的用途也已違反台大錄影監視系統影音資料調閱要點，因此不具證據能力。

法官認為，妨害他人婚姻的行為經常以隱密方式進行，權衡之下，認定監視器仍舊有證據能力，且拍攝地點位於公共場所，對隱私權侵害不大，透過畫面也可清楚見到兩名被告親密擁抱、接吻、牽手等行為，均已逾越一般朋友的社交往來。

台北地院認定兩人侵害配偶權屬實，酌以雙方身分、地位、資料、經濟狀況、加害程度等，9日判賠償30萬元為適當。可上訴。

(中時新聞網)