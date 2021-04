「澳洲金融評論報」近日獨家報導,不具名的澳洲軍方官員披露,針對美國與中國大陸可能在台灣海峽爆發戰爭的最壞情況,澳洲政府可能會配合美國行動。

「澳洲金融評論報」(The Australian Financial Review,AFR)網站16日晚間發表名為「因應緊張升級,坎培拉為台灣衝突做準備」(Canberra prepares for Taiwan conflict as tensions escalate)的獨家報導。

報導說,澳洲政府內部針對台灣海峽局勢的準備工作,已經急遽升級(has sharply escalated)。

一位不具名的澳洲軍方官員向「澳洲金融評論報」表示,面對台海局勢升級,對於美國與中國大陸可能就台灣問題爆發戰爭,澳洲到底要在多大範圍和多大程度上投入協助,澳洲軍方展開討論。

另一位不具名前澳洲軍方官員說,澳洲軍方可能會派出潛艦、海上巡邏機、空中加油機,也可能會派出楔尾鷹(Wedgetail)空中預警機和超級大黃蜂戰鬥機,配合美軍在關島、菲律賓甚至日本的基地行動。不過,他認為澳洲出動軍艦應戰的可能性較低。

報導說,澳洲、美國及其盟友的意圖,是要迫使中國大陸放棄入侵台灣領空和孤立台灣。

報導提到,12日有25架次中共軍機擾台事件。報導指共機擾台,是意圖讓入侵台灣領空的做法「正常化」,並且要嚇阻外商投資台灣。

報導引述一位不具名澳洲外交消息人士說,澳洲當局正密切注意事態發展。

報導提到,澳洲國防軍司令康貝爾(Angus Campbell)15日透過視訊向印度「瑞辛納對話」(Raisina Dialogue)論壇表示,台海戰爭將會帶來「災難性」後果;他要求中國大陸政府應該與台灣領袖對話以化解分歧。

澳洲戰略政策研究所(ASPI)防衛、戰略及國家安全研究主任休布瑞吉(Michael Shoebridge)提醒,澳洲必須要與美國和日本站在同一陣線,協力抵抗中國大陸。

