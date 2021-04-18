國內牛津AZ疫苗自3月22日開打，並已開放至第四類，打氣持續低迷，目前累計3萬2389人次接種，明天4月19日早上10點開始，開放自費預約接種。但高雄傳出，有醫院為了提高接種數字，舉辦接種比賽，提供第一名3000元獎金，護理師公會質疑，指揮中心已經說尊重護理師意願，醫院此舉是變相給護理師壓力擔心影響考績而不得不參加。

護理師工會理事長陳玉鳳表示，高雄民生醫院上周將院內各單位分隊，舉辦接種大賽，提供前3名隊伍1000到3000元獎金，希望藉此提高接種率。她表示，許多護理師根本不想打疫苗，但擔心因為是團隊活動，不參加可能會影響團隊，或是個人考績，最後不得不配合參加。

除了民生醫院，陳玉鳳表示，也有聽說高雄榮總有醫師直接以命令方式拉護理人員去接種，台中部立醫院則是以「為了醫療照顧安全」為由，「婉轉」要求醫護都要接種疫苗，當初說尊重醫護意願，卻用各種方式要醫護打針，令人感到匪夷所思。

陳玉鳳表示，醫護之間都已經在流傳接種SOP，就是打之前先吃退燒藥或是阿斯匹靈，預防血栓，大家就怕打完疫苗發燒，結果不能上班，請假兩天還沒有薪水，勞動部給假不給薪，對護理人員來說，根本就不想為了打疫苗特別請假，只能用吃藥方式硬著頭皮去打。

陳玉鳳質疑，當初醫院既然都已經做了接種疫苗調查，就該尊重醫護的意願，現在因為國際頻傳副作用的疑慮，加上會影響醫護的假期，當然目前意願就不高，但不該用這種方式變相逼迫醫護接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，醫院提供獎金，這是醫院自己提出的，並非指揮中心要求，即使醫院提出來，指揮中心還是建議，醫院需權衡利益得失，沒有強迫一定要怎麼做，至少要讓員工還是可以決定要不要接種，不會去強迫。

對此，高市衛生局澄清，民生醫院獎勵機制是全院各科室，不限於護理師，且與考績無關。

(中時 )