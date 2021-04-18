讓奉獻成為一種榮耀公益演唱會，首站於新竹縣登場，主持人台一線炒熱現場氣氛。（莊旻靜攝）

「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會列車，首站18日於新竹縣政府大禮堂登場，全縣600名志工響應，新竹縣副縣長陳見賢表示，公益演唱會自2014年起連續多年於新竹縣舉辦，今年也邀請藝人台一線、張涵雅、任潔玲、陳思瑋、王瑞瑜、澎澎及張芸京等人輪番演出，向志工致謝。

陳見賢表示，特別感謝旺旺文教基金會、中視、中國時報對新竹縣公益的用心，公益演唱會從2014年就開始舉辦，除了演唱會，旺旺文教基金會每年均頒給全縣約7、800名學生清寒家庭三節慰問金，行善不遺餘力，活動開場前，也頒發感謝狀給旺旺文教基金會。

陳見賢也說，施比受更有福，他也代表縣長楊文科，向各個單位的志工致謝，縣內1.5萬名志工，分散在不同局處，長期奉獻時間與體力，協助處理繁瑣的事情。社會處長李國祿也表示，18日約有600名志工到場，也感謝旺旺文教基金會長期的協助。

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，2014年起於新竹縣舉辦公益演唱會，也有賴當時為新竹縣議長的陳見賢協助，歷屆社會處長如現任處長李國祿，也給予大力支持，而演出的藝人也都無償表演，僅有車馬費，也讓他萬分感激。

今年公益演唱會由台一線主持、表演，歌手任潔玲、澎澎、張涵雅、陳思瑋、張芸京、王瑞瑜連番演唱，也獻唱經典歌曲如天天想你、客家本色、無人熟識、我是一隻小小鳥、燃燒吧火鳥、往事只能回味等歌曲，使參與的600餘名志工度過輕鬆的下午。

新竹縣議員陳栢維、林增堂，新竹縣不動產開發商業同業公會理事長吳國寶均到場參與，吳國寶為新竹市議員，其妻張涵雅18日也登台演唱，他到挺力挺。

(中時 )