新北市土城區祖田里復育溼地有成，使媽祖田生態親子公園螢光點點。近期園區重新整治、擴大規模，舉辦「善息螢光祭」環境導覽，本周起連續5周10梯次開放報名。（呂惠美提供）

新北市土城區祖田里復育溼地有成，使媽祖田生態親子公園螢光點點。近期園區重新整治、擴大規模，舉辦「善息螢光祭」環境導覽，本周起連續5周10梯次開放報名。（呂惠美提供）

4月中旬至5月中旬是賞螢的季節，新北市土城區祖田里復育溼地有成，使媽祖田生態親子公園螢光點點。近期園區重新整治、擴大規模後，舉辦「善息螢光祭」環境導覽，本周起連續5周10梯次開放報名。祖田里長呂惠美表示，公園內除了有螢火蟲外，還有台灣藍雀、陸蟹等生物，全是志工辛苦復育結果，民眾參觀時也能仔細觀察。

媽祖田生態親子公園被譽為「生態潛力股」，由呂惠美帶領在地志工2016年投入社區營造，將荒廢濕地打造成生態親子公園，呂惠美去年度申請社區環境景觀營造計畫，重新建置上善池生態園區，近期完成友善梯田步道，串連園區各處。呂惠美表示，園區以往只開放民眾自行參觀，這次活動與土城區公所、善息寺、土城區社區總體營造協會、土城區自然景觀保護協會合作，首次邀集15位志工輪流導覽環境。

「除了螢火蟲外，園內還有18至20種蛙類。」呂惠美說，溼地匯集三峽河、大漢溪流，生態豐富，夜晚可賞螢光外，傍晚蛙類、台灣藍鵲、五色鳥等保育類動物也會出沒，志工將會沿著園區步道逐一導覽介紹。即日起至5月16日的周六日都有導覽活動，活動時間從下午17時延續至20時，民眾可到善息堂暨善息寺臉書粉專報名，由於人數太多怕影響濕地生態，活動採限量報名。

土城區公所表示，善息螢光祭今年與公所合作宣傳，昨日導覽就已吸引約200人參加，相當搶手。除了螢火蟲季外，土城桐花季也在近期登場，民眾可至桐花公園賞花，而桐花公園往承天禪寺一帶、山中湖往將軍嶺一帶、石壁寮溝沿線、石門路雙號麗景山莊、龍泉路底善息寺週邊、彈藥庫紅柿湖等地也都是螢火蟲出沒熱點，民眾可把握機會前往，一窺螢火蟲浪漫身影。

(中時 )