中國外交部副部長樂玉成16日成接受美聯社大中華區新聞總監森次健（Ken Teizo Moritsugu）專訪，談到中美競爭時，樂玉成表示，中美兩個大國之間競爭難以避免，「但我們主張競爭應該是你追我趕的良性競爭，而不是你死我活的惡性競爭。」中美不僅要全力避免對抗，還應該盡可能擴大合作，讓雙方從合作中受益。

如何評價21世紀的美中關係？樂玉成表示，世界正處在百年未有之大變局，中美作為世界上兩個最大的經濟體，如何相處事關重大，必須要處理好這對重要的大國關係。拜登政府執政以來，中美之間出現一些積極互動。兩國元首除夕通話，互致新春祝福，還長時間討論了雙邊關係，為兩國關係發展指明瞭方向。

「上個月安克拉治對話雖然開場白有點出乎大家意料，但總體是建設性的、有益的。雙方工作層正就落實對話共識和成果積極開展工作。」樂玉成表示，「這說明中美對話總比對抗好，對話可以增進相互瞭解和信任，為合作創造條件。如果不對話，一切無從談起。」

樂玉成指出，美方將中國視為「最嚴峻的競爭者」，並以競爭、合作、對抗來定義中美關係，中國對此並不贊同。他認為，美方過於突出兩國關係中的競爭和對抗因素，對合作則輕描淡寫，這種做法未免太消極，缺乏進取精神。

樂玉成強調，「中美兩個大國之間競爭難以避免，但我們主張競爭應該是你追我趕的良性競爭，而不是你死我活的惡性競爭。」作為對世界負有特殊責任的兩個大國，中美要全力避免對抗，尤其要避免人為製造對抗。我們還應該盡可能擴大合作，因為雙方都能從合作中受益。

「我們常說，中美合則兩利，鬥則俱傷。當然，合作應該是平等的、互惠的，而不是單方面提要求、拉單子。」樂玉成指出，英文中「CO」這個前綴是共同的意思，不是單方面想合作就合作，於我有利的就乾，於我不利的就不乾。

時值拜登政府上台執政將近100天，如何評價拜登政府的對華政策，在哪些問題上中美可以開展合作？

樂玉成對此表示，今年是季辛吉博士秘密訪華50週年。50年來，中美關係取得的成就超過任何預言家的想象，給兩國人民帶來巨大福祉。中美交往歷史給我們的重要啓示，就是中美雖然社會制度不同，但完全可以和平共處、互利合作、共同進步。

樂玉成指出，遺憾的是，現在美國國內有一種不良風氣，就是比賽誰對華更強硬，而且把它作為「政治正確」。有些美國人不承認14億中國人民有追求美好生活的權利，不接受中國走自己的中國特色社會主義道路。這很危險，會把中美關係帶入歧途，把世界引向災難，此風不可長！

樂玉成呼籲，「我們不能太短視，而要放眼長遠，審時度勢，牢牢把握和平、合作的大方向，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，確保中美關係健康穩定發展。」

「中美在一些具體問題上正進行合作」，樂玉成舉例，例如為對方常駐本國的外交人員接種新冠肺炎疫苗作出互惠安排。這兩天美國總統氣候問題特使凱瑞正在中國訪問，商談合作應對氣候變化問題，這些都是積極的、應予鼓勵的合作。

(中時 )