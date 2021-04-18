中市卓越英雄盃電競賽開打。（台中市政府提供）

吸引多支隊伍角逐桂冠。（台中市政府提供）

2021台中市卓越英雄盃電競爭霸賽，擴大參賽年齡鼓勵更多青年認識並接觸電競運動，18日在修平科技大學展開線下決賽；運動局長李昱叡到場為選手加油打氣，感謝修平科技大學及相關單位支持，共同推展台中電競運動，培育優秀電競人才。

運動局指出，今年1月與修平科技大學共同舉辦「金隼盃」高中職電競爭霸賽廣受各界熱烈迴響，再推出台中市卓越英雄盃電競爭霸賽，吸引多支隊伍角逐桂冠，今年特別將參賽年齡擴大至高中職以上、22歲以下青年均可參賽，希望打造青少年人才畢業後接續舞台，強化台中電競運動人才培育體系。

修平科大校長陳建勝說，修平科大積極推動電競產學合作，長期與資訊相關產業媒合，並鼓勵學生參與遊戲開發、技術測試等學習領域，進而取得產學領域相關認證，拓展青年多元就業機會。並成立「遊戲測試產學培訓中心」，藉實戰經驗與技術理論，盼成為培養電競運動人才的搖籃。

運動局表示，台中市積極推展電競，市長盧秀燕上任以來連年舉辦電競活動，去年有「WirHouse 2020電競社群全國派對」及「台中市英雄聯盟市長盃」等多元活動；今年持續與學校、電競專業機構與團體攜手合作，辦理電競體驗營、校際盃賽事。

市府5月起將與弘道老人福利基金會共同辦理「不老電競」系列活動，鼓勵銀髮族群參與電競運動；預計下半年舉行「2021台中電競嘉年華」，結合「精彩賽事」、「親子互動」與「趣味交流」等主題，持續打造電競友善城市。

今日賽事包括運動局長李昱叡、修平科技大學管理學院長張兆村、修平科技大學主任王仁澤、修平科技大學教授陳美菁及教練包紘齊、台灣科學工業園區科學工業同業公會中區辦事處長賴明志、明台高中主任邱仕嘉均到場關心。

(中時 )