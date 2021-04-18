駐美代表處政治組組長趙怡翔將請辭回台，並有意投入2022議員選舉。對此，新北市議員葉元之表示，當初外界對趙怡翔的任用資格提出質疑，認為他不具備駐美政治組長所需的歷練與經歷，經過2年多，趙卻忽然不想幹了、想參加選舉。葉元之質疑，是台美關係不重要了，還是說小英男孩「就是有資格耍任性？」

葉元之今（18）日在臉書表示，當初民進黨把他捧得跟什麼一樣，一副非他不可的態勢，現在台美關係極需更進一步的發展，趙怡翔忽然又不想幹了，想回台灣參加選舉。他質疑，這種轉變，是台美關係不重要了，還是說小英男孩，「就是有資格耍任性？」

趙怡翔接任駐美代表處政治組組長爭議不斷，葉元之指出，首先是薪水的部分，當初趙被質疑一個月薪水21萬，還有房屋補助6萬多，爽領近28萬，實在是酬庸到最高點，但趙出來喊冤，說扣掉所得稅、保險等開支後，一個月薪水只有15萬。

駐美代表處政治組組長趙怡翔。（圖／摘自趙怡翔臉書）

葉元之直言，「這簡直笑掉大家大牙」，有人薪水是這樣算的嗎？且薪水高是代表一個人的價值，應該很驕傲才對，趙怡翔居然想方設法掩飾自己的高薪，應該是連自己都覺得不配領這樣的薪水。

此外，葉元之說，監察院還因趙怡翔的任命糾正外交部，認為這項任命不符合公務員任用規定，「當然，小英男孩是不用甩監察委員的，繼續穩坐駐美政治組長大位」。

不過，趙怡翔經過2年多的歷練，葉元之認為，他拓展了更多美國人脈、累積不少外交經驗，應該要好好留在前線打拚才對，怎麼現在一副沒他無所謂的樣子，那不就證明當初就是酬庸，只是要給小英男孩一張漂亮的履歷？

葉元之也提到，國民黨前主席朱立倫說得好，民進黨就是把政府體系當作政治酬庸的工具，破壞國家體系，怎麼對得起那些，一輩子為台灣打拚的外交官？

(中時新聞網)