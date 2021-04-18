國民黨青年部與婦女部在今(18)日舉辦新住民青年願景論壇，本場論壇為國民黨青年部「反攻七號角」的系列活動之一。此次活動吸引不少新住民與新二代，以及對台灣新住民相關政策具有高度熱忱與關心的青年朋友與會，青年部希望透過討論以及意見交流的形式，能共同激盪出台灣新住民政策未來的走向與展望。

本次新住民青年願景論壇開幕式也邀請到國民黨副秘書長柯志恩副、李彥秀、新住民工作委員會主委林麗蟬，以及婦女部主任闕枚莎、青年部主任陳冠安。席間，國民黨主席江啟臣也特別在結束公投記者會後前往論壇會場向學員致意與互動。

江啟臣認為，現在根據正式與非正式統計，台灣大約有100萬的新住民與新二代朋友，彰顯台灣社會的多元與移民文化，並以美國為例，認為社會要多元包容，才能共生繁榮，勉勵在場所有學員未來都能成為國家的新棟樑，打造更美好的社會。

柯志恩表示，台灣必須得靠政策的制定、觀念的改變，並多透過這樣的論壇平台能提出最好的新住民政策，做為百萬新住民們的支柱，而這也是國民黨所關注且需要大家來集思廣益的目標。

李彥秀指出，過去國民黨在新住民議題上有許多努力與著墨，便是希望藉由新住民在不同文化上展現，能讓台灣民眾更理解他們，林麗蟬委員過去在立院長期耕耘新住民議題，目前國民黨已經成立新住民工作委員會，未來也會持續扎根這項議題。

林麗蟬則指出，無論國民黨執政或在野時期，唯有國民黨能提出許多紮實的新移民政策，如陸配就業權、新住民子女海外培訓計畫等，目的就是要能讓各個國家的移民能感受到台灣的尊重與友善。

闕枚莎也表示，因為婦女部業務關係常與新住民二代有互動，也因此她在台北市議會中，特別重視新住民的文創文創基地等措施，她也希望能多透過交流，讓新住民的政策能更被看見與推廣。

陳冠安認為，這次的新住民青年願景論壇是重啟國民黨對新住民與青年議題經營的里程碑，希望透過這次論壇的發想，凝聚出新住民青年的議題社群，未來透過工作坊與參訪等後續經營，培養出國民黨新一代的新住民青年領袖，幫助藍營爭取更多青年世代的支持。

(中時 )