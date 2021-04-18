國內AZ疫苗自3月22日開打，但打氣持續低迷，至今僅3萬2389人次接種，為避免31.6萬劑疫苗過期報銷，指揮中心日前宣布釋出1萬劑供自費接種，明天(19日)早上8點起全台31家配合醫院將陸續開放預約自費施打AZ，周三開打，目前已有15家醫院公布收費標準，包括台大醫院600元、台北馬偕580元、成大醫院600元、部立花蓮醫院436元等。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，根據規定，自費接種AZ各醫院旳收費上限分別為醫學中心600元、區域醫院550元、地區醫院500元，民眾若被超收可反映，目前已有15家醫療院所在疾管署網頁更新相關資訊，列出接種費用。

根據疾管署官網「COVID-19疫苗自費接種院所」專區顯示，已有15家可施打自費AZ疫苗的醫療院所公布門診時間、收費標準及預約接種AZ疫苗的網址，包括台大醫院600元、台北馬偕醫院580元，周六600元、三軍總醫院600元、台北慈濟醫院550元、成大醫院600元、新北市亞東醫院600元、童綜合醫院506元、部立花蓮醫院436元、連江縣立醫院500元、衛生福利部金門醫院500元、嘉義天主教聖馬爾定醫院550元等。

至於未來是否會開放更多醫療院所接種自費AZ，莊人祥表示，31家旅遊醫學的醫院也是合約院所，未來是否再放寬會再視情況而定。

由於這次疫苗是多劑型，10人用1瓶，必須在開封6小時內使用完畢，導致接種需要湊足10人，增加不便，對於未來國產疫苗的包裝是否也是10人1瓶？莊人祥表示，目前所知有一家是有生產多劑型與單劑型，另一家是多劑型，這對大流行的疫苗來說，疫苗廠商為了加速提供疫苗應急，都會採取多劑型的方式，長期來看，若能變成單劑，會是比較好的模式。

(中時新聞網)