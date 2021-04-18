統一獅隊老將陳鏞基開季打擊陷入大低潮，目前出賽17場，37打數只有3支安打，打擊率不到一成，總教練林岳平將責任一肩扛，他認為是因為沒能讓陳鏞基固定出賽，導致球員手感不佳，之後會試著讓他有多一點先發機會，或是比賽空檔去二軍出賽，試圖找回手感。

「都怪我不好，是我的責任。」林岳平表示，造成陳鏞基打擊低潮的原因是因為出賽頻率不穩定，「之前（林）祖傑受傷時他出賽頻率還是不穩定，有一場沒一場，替補一段時間表現一定會不好。」

至於是否會想過讓陳鏞基下二軍調整？「餅總」坦言，腦中有飄過，但目前沒有這樣的想法，「可能會在不離開名單的情況下，若有機會的話會試著讓他去二軍打幾場。」

目前陳鏞基守備沒問題，「但我們原本是期待他的打擊，但我使用它的方式讓他很難去應付比賽，讓他很難在比賽中發揮，這也是我必須要去找出使用他的時機點。」林岳平說。

不過以目前獅隊內野陣容來看，新秀林子豪鎮守三壘攻守俱佳，郭阜林也可守一壘，也壓縮到陳鏞基的位置，林岳平表示，目前可能的方法就是讓他以指定打擊身分先發，「慢慢就用我可以做的方式去幫助他。」

(中時 )