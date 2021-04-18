前丹麥世足、阿森納球星班特納(Nicklas Bendtner)日前遭當地檢查官指控，丹麥網站也對外宣稱，班特納面臨五次使用無效駕照和兩次超速駕駛指控。《每日郵報》補充說，他被指控以157kph的速度(限速為110)在丹麥的Elsinore高速公路上超速行駛。

Former Arsenal striker Nicklas Bendtner has been 'charged with seven driving offences' and reportedly faces having his Porsche seizedhttps://t.co/jxyfL5UIcK — talkSPORT (@talkSPORT) April 17, 2021

檢察官要求將其保時捷Taycan Turbo S沒收，據悉其價值約23.4萬英鎊(約台幣939萬元)，而當班特納出庭聽證時，法院表示「基本上這個判定不會有問題。」但是丹麥網站Bt.dk報導班特納律師莫里森(Anja Velbaek Mouridsen)說：「他其實持有有效英國駕照。他應該無罪，但如果當地法院有不同決議，我們將繼續向高等法院上訴。」而這次事件發生在班特納與他女友羅普斯托夫(Philine Roepstorff)分手幾週後。

2009年，當時21歲的班特納也曾發生車禍，他當時駕駛Aston Martin，後來他因輕傷離開了家，他父親後來表示，撞車事故影響他很深。他之後在桑德蘭和伯明翰短暫待過了一段時間。隨後在2016-2017賽季加盟諾丁漢森林。

2006年班特納以18歲之齡得到首次代表丹麥國家隊機會，成為史上第七年輕登場的丹麥國腳。當年他們以2：0擊敗波蘭，2006年他第二次為國家隊上場便擊敗葡萄牙隊，2010年世界盃則代表國家隊打滿三場分組賽，並於對喀麥隆一役得分，不過最後敗給日本遺憾出局。

(中時新聞網)