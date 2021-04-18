台積心築藝術季今年聚焦女性藝術家，以「她的舞台」為主題，推出超過30場藝文展演，京劇大師魏海敏獨角演出的「千年舞台－我卻沒怎麼活過」，17日晚間於新竹縣文化局演藝廳登場，全場座無虛席，魏海敏舞台故事特展「魏‧來時／魏‧來路」，同步在新竹縣美術館展出，展期至4月25日止。

新竹縣長楊文科與妻子甘秀美、文化局長李安妤、台積電文教基金會執行長許峻郎等人，17日晚間於新竹縣欣賞魏海敏演出，楊文科盛讚表演精彩，讓觀眾沉浸於表演藝術中，他對台詞「我的一支劍，能擋百萬兵」、「我這一生就是要問，一個真」印象深刻，劇末的「人生的功課就是要自己修練」，也畫下精彩的完結。

「千年舞台－我卻沒怎麼活過」由魏海敏演出自己的人生故事，全劇由國家表演藝術中心國家兩廳院製作，邀請國際知導演王景生、攝影師張照堂、影像藝術家陳界仁等人合作，劇中也串連魏海敏生涯演出的6個經典角色。

魏海敏10歲進入歸屬空軍的小海光，接受京劇培訓，後在兩岸解禁時，又前往大陸拜梅葆玖為師，劇中也以穆桂英、楊貴妃，演繹梅派精髓，串聯她成長時期的政治、時代背景及她的心路歷程，穿插影像播放，搭配魏海敏獨白，她如劇中人又如旁觀者，強大的舞台魅力讓人目不轉睛，國家交響樂團現場演出，也如畫龍點睛。

這場演出先後於國家戲劇院、新竹縣文化局演藝廳登場，而台積心築藝術季也規畫以魏海敏舞台故事的特展「魏‧來時／魏‧來路」，也於新竹縣文化局美術館登場，透過文字、多元影音互動、台前幕後戲服物件展現，回顧魏海敏的戲曲生涯，台灣京劇藝術發展的歷程。

(中時 )