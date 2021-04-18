沒想到例行賽前兩名球隊的對決，竟會變成如此誇張一面倒局面！靠著「小台」黃聰翰單場投進7顆三分球，攻下本季新高26分，台啤意外以98比55痛宰裕隆，雙方打完上半場，台啤取得39分大幅領先，一舉改寫SBL半場勝分最高紀錄，原紀錄是達欣第8季創下的32分。

一掃昨天慘輸高雄九太陰霾，台啤首節投16中14，含三分球投6中5，其中「小台」黃聰翰最誇張，單節5投全進，其中包含3記三分球，獨拿14分，幫助台啤打完首節，就以34比10大幅領先裕隆，裕隆首節18投4中，更有3失誤。

沒想到台啤的猛攻到次節還沒停歇，一開始就是7比0，擴大領先到誇張的31分，甚至黃聰翰接連投進3顆三分球，幫助台啤領先到41分之多，打完上半場，台啤63比24領先，半場贏了39分，打破SBL原本由達欣保持的32分紀錄。

來到下半場，台啤仍無鬆手意思，持續擴大領先差距，打完前3節，取得85比38絕對領先，也讓末節提早變成垃圾時間，不過台啤仍在最後5分23秒把黃聰翰換上場，可惜他始終沒有再次取分，也讓他無緣打破生涯單場得分最高紀錄。

除了黃聰翰總算找回國家隊等級射手本色，前役輪休的台啤洋將米勒也有14分進帳，李啟瑋12分；裕隆以林宜輝12分最高，斑霸11分、5籃板，裕隆全場投69中21，投籃命中率只有3成04，其中三分命中率更僅2成12，如此慘敗並不意外。

(中時 )