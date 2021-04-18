豪門國際董事長簡廷在。(圖/簡廷在提供)

迪士尼推手在台灣！出生嘉義大林佃農人家的台商簡廷在，開設的公司叫「豪門」，事實上他自己卻是「出生寒門，原生家庭窮到沒有門」，卻憑藉創意建築做為起點，設計主題樂園的外牆藝術雕塑工程，全世界6座迪士尼，就有3座出自他的手，如今已是活躍兩岸華人台商代表，他將自己一路走來的信念寫成《與迪士尼同行》，分享如何實現創意、公益與生意。

豪門文化科技創意、豪門國際開發公司董事長簡廷在，也擔任亞洲台商聯合總會副總會長、澳門台商會長等，先後打造香港、上海與美國加州的迪士尼樂園。作品跨足海內外，包括澳門威尼斯人酒店、新加坡環球影城，就連台灣台南的奇美博物館、高雄衛武營國家音樂廳等國際地標也是出自他的手筆。

簡廷在認為，文創產業並非口號，而是可以帶動「素地」變「黃金地」，並邁向真正國際化，串連國際人流、金流，以水管經濟取代水桶經濟，他在書中也披露未來20年的巨大新契機。

如今全世界面對疫情衝擊，簡廷在分享台商必須面對跨產業資源整合，尤其疫情過後，兩岸之間的實體交流停止了，但卻透過網路科技，兩岸溝通也建構出全新模式，他認為兩岸之間「搭橋比築牆重要」不能永遠深陷在政治紛擾，面對國際局勢瞬息萬變，台灣經濟市場規模小，更需要擴展國際事業，產業面臨挑戰時才能隨時轉型。

簡廷在4月19日於中國文化大學大夏館B1表演廰舉辦「新書發表會」，他呼籲台商一起創建「創意、公益、生意」永續價值鏈的文創產業發展，希望產官學界與企業以及市場經濟資源整合，共同攜手合作創建當代文化藝術與科技創新 IP 主題生活園區。

(中時 )