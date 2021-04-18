中國在經濟、政治、軍事各方面崛起，引發美國和周邊國家擔憂。中國外交部副部長樂玉成重申，中國獨立自主的和平外交政策不會改變，不干涉別國內政的外交方針不會變。「我們富而不驕、強而不霸。我們不認為國強必霸，但我們堅信國霸必衰。」

中國外交部副部長樂玉16日成接受美聯社大中華區新聞總監森次健（Ken Teizo Moritsugu）專訪。森次健提問，在過去的10年、20年乃至40年期間，中國的國際地位發生了很大的改變。不管是在軍事上還是在經濟上，實力都有了很大的增長。如何看待今後中國外交政策的走向？中國外交的目標是什麼？

樂玉成表示，今年是中國共產黨成立100週年。眾所周知，中國共產黨始終致力於為中國人民謀幸福、為人類進步作貢獻，始終奉行獨立自主的和平外交政策，致力於維護和促進世界和平與發展。「和平發展是中國外交的基石，已寫入中國的憲法。」

樂玉成表示，近年來隨著中國的快速發展，中國國際地位、國際影響力不斷提升，也給世界帶來了更多機遇，作出了很多貢獻。

「但是不管中國如何發展變化，中國獨立自主的和平外交政策不會變，不稱霸、不搞擴張、不干涉別國內政的外交方針不會變。」樂玉成強調，「我們的確比過去富了、強了，但我們富而不驕、強而不霸。我們不認為國強必霸，但我們堅信國霸必衰。」

樂玉成表示，「中國的發展不是為了超越誰、取代誰，也不是為了和誰爭世界老大，而是為了讓中國人民過上更好的日子，為了推動構建人類命運共同體。」中國的發展會為世界帶來更多機遇，創造更多合作機會，為世界穩定作出更大貢獻，注入更多正能量。

「中國作為第一個在《聯合國憲章》上簽字的國家，堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系，捍衛以《聯合國憲章》和國際法為基礎的國際秩序。」樂玉成表示，「拜登政府說美國將重回多邊主義，我們希望美方堅持真正的多邊主義，而不是搞小圈子。」

樂玉成強調，「多邊主義應該是包容、合作，而不是排他、對抗、分裂。」世界上有190多個國家，搞「四邊機制」、七國集團或十幾個國家的同盟，這不是多邊主義。「多邊主義應是全球性的，包括世界所有國家。面對疫情等一系列嚴峻挑戰，我們要營造全球合作的大氣候，而不是拉幫結派的小圈子。」

(中時 )