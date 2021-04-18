22歲新生代歌手采子（謝采紋）因介入好友荳荳的戀情、與何孟遠私下有超越友誼的互動，不但退出《全明星運動會2》，還被所屬經紀公司「原音兄弟」切割，下場超級慘。有網友認為，假設采子仿效謝忻參加博恩的節目《狗屎寫手》，有可能重新翻轉形象，不過此看法很快地遭到其他網友打槍，分析采子的所作所為，真的無法跟謝忻比。

一名念逢甲大學的男網友在論壇《Dcard》追星版以「敲碗采子上狗屎寫手！」為標，詢問大家：「采子可以效仿學姊謝忻上個狗屎寫手，一次把自己洗臉的夠，這個主意各位采虹們覺得可行嗎？」由於謝忻2019年被拍到車吻已婚藝人阿翔（陳秉立），第一時間成為人人喊打的小三，仍無畏風頭召開記者會承認過錯，後來靠著上博恩的自嘲型的脫口秀節目《狗屎寫手》，配合寫手的諧音地獄梗，透過耳機聽指令，自嘲「起床發現是阿翔」、「我教音樂，可是家裏買不起鋼琴，我的第一直覺就是去偷琴（情）」等勁爆台詞，成功挽回一點形象，目前已回歸演藝圈，該名網友認為采子或許可以效法洗白。

貼文一出，馬上被網友打槍，有名就讀臺北市立大學的女同學理性分析，她覺得愷樂和謝忻雖然都做錯事，但一開始就道歉沒有說謊，「而采呢？證據到哪說到哪，我沒有說蝴蝶跟謝這樣就無罪好棒棒，但相比下來采落到今天這般下場真的是自找的不是嗎？做錯事不承認騙公司的人，還想抓媽媽出來擋」，另名臺師大男同學也說：「謝忻態度好一百倍」兩則貼文均被其他網友推到熱門回應。

采子和何孟遠的曖昧對話近日被周刊曝光，兩人互相告白「我愛你」，當男方寫下「想撲妳」時，女方還回應「只想給你撲」，何孟遠看到後更肉麻直言：「妳會讓我愛妳愛到不行。」由於何孟遠的正牌女友是采子閨密荳荳，複雜的三角戀掀起轟動，逼得采子發出道歉聲明坦言「沒有處理好對友情的分界」，強調沒有和何孟遠交往，並上傳6分23秒的電話錄音，讓媽媽出面質問何孟遠，要求男方寫聲明書澄清，免得女兒的聲譽受損；何孟遠當晚馬上發文致歉，表示沒有跟采子交往，正宮荳荳看不下去兩人一直撒謊，痛訴：「你也親口向我承認了你種種劈腿行徑，告訴我已經跟她持續了一個多月這樣不正當的關係。」並說采子一直都知道她跟何孟遠是情侶。

眼看紙包不住火，采子才拍了一段淚流滿面的自拍影片，改口承認與何孟遠有曖昧、像情侶一樣的行為，「但這些是在我得知荳荳跟孟遠分手後發生的事情。對於真實荳荳跟孟遠的情況，我不清楚。」邊道歉邊謝謝粉絲後，哭著表示會退出《全明星運動會》；而所屬經紀公司原音兄弟也在深夜發聲明，表示采子沒在第一時間向公司說出事實，造成公司無法正確判斷處理方式，決定與采子終止合約，全面停止所有的工作規劃和安排。

(中時新聞網)