為了讓兒童獲得更好的照護，副總統賴清德今天表示，政府從今年起至113年，將分4年共挹注28億元，執行「優化兒童醫療照護計畫」，來降低兒童死亡率，減少兒童可預防、可避免的死亡或失能，落實分級醫療與雙向轉診，有效運用醫療資源，改善健康不平等。

賴清德今天以錄影方式為「第九屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮」致詞表示，兒童是國家未來的主人翁，更是全天下父母的心肝寶貝，也因此，如何讓孩子們能夠平安健康地成長，提昇兒童醫療的品質，不僅僅是國人的共同期待，更是政府責無旁貸的首要任務。

這次兒童醫療貢獻獎得獎者共有6位個人獎和1組團隊，包括獲得兒科新銳獎的劉士嶢醫師、中流砥柱獎的邱益煊醫師、兒童護理獎的趙芳欣及吳家慧護理師、焦點貢獻獎的李國森醫師、終身貢獻獎的張美惠醫師，以及獲得醫療團隊獎的台大兒童醫院急重症兒童轉院外接團隊。

他說，臺灣優秀的醫療品質舉世聞名，這些得獎人不僅僅是兒童醫療的推手，更是兒童健康的最大後盾，「謝謝你們除了照顧孩子們的身體健康，也照顧到他們的心靈」。

賴清德指出，政府從今年起至113年，將分4年共挹注28億元，執行「優化兒童醫療照護計畫」，其次，為健全兒童醫療體系，政府正積極強化高危險妊娠生產與新生兒加護照護；建置24小時兒童緊急醫療照護網絡；發展兒童重症運送專業團隊及網絡；規劃重症罕症集中化以精進照護能力；同時，也將建置困難取得的兒童用藥調度平台，改善兒童缺藥的情形。

比外，他說，政府也推動以家庭為中心的幼兒專責醫師制度，新生兒出生，將由一名兒科醫師擔任守護者直到3歲。至於兒科醫師較缺乏的偏遠地區，也會由受過兒童照護專業訓練的家庭醫師來擔任。

另外，全民健保在2008年至2019年期間，也以增加支付標準的兒童加成項目、提高兒童加成比率、提升兒童相關診療項目支付點數等方式，挹注兒科醫療照護經費，累計達43億元。他相信透過這些多元照護計畫的執行與經費的挹注，一定能夠逐步提升對兒童的醫療照護。

賴清德也期待，在政府跟各界共同努力之下，可以讓更多人重視兒童健康的問題，並投入更多資源，為兒童健康而努力。

(中時 )