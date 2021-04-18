出身音樂世家的大陸選美皇后張萌，在2020年接連演出電視劇《安家》又參加《乘風破浪的姐姐》選秀，知名度更上一層樓，但卻不見得都是好的反饋，近日張萌上節目，透露自己半夜3點還會傳訊給員工交辦工作，事情曝光後惹毛眾人，一面倒的情況下，張萌只能出面道歉，但網友完全不買單，繼續狂酸。

張萌出身富裕家庭，高中時就被家長送到澳洲留學，擁有高挑亮麗外型與聰慧頭腦的她，在大學期間漸漸嶄露頭角，1998年張萌初次踏入選美界，拿下澳洲華裔小姐亞軍，2004年參加環球小姐區域選拔賽，拿下大陸總決賽冠軍，被授予「環球中國小姐」稱號，之後代表大陸前往厄瓜多參加總決賽，在選美後張萌出道，演藝路跟感情都算是一帆風順，已當媽的她，去年還參加了夯綜藝《乘風破浪的姐姐》，受到廣泛關注。

張萌微博發道歉文。(翻攝自張萌微博)

張萌日前作客《中國新相親》節目，聊到日常生活，驕傲自己很能熬夜，接著竟說她在凌晨3、4點還給員工們發訊息交辦工作，更扯的是她發完會一直追進度，如果沒得到回應，早上7點時她會再丟訊息質問：「我已經發了4個小時了，你為什麼還不回？」。

而這樣的分享，不僅節目主持人聽了當場傻眼，節目播出後，網友看了不覺得她敬業，反倒認為她在糟蹋人，張萌微博慘被洗版，而不堪輿論，讓張萌今(4/18)上午在微博po出道歉文：「以後堅決改正，感謝廣大網友的指正批評」，但網友們不領情，繼續酸言轟炸，說她有病，「批評也不見你改啊」、「碰到妳這種領導和老闆，簡直是員工的災難」、「怎麼過這麼多小時才回應，你不是凌晨3、4點還在工作嗎？」，還要她不要每次都事後道歉，「說話之前過過腦子吧」。

(中時新聞網)