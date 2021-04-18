金城公辦民營托嬰中心說明會，吸引大批家長熱烈參加。（縣府提供）

金門縣府委託新北市嬰幼兒托育協會辦理，西半島首座的金城公辦民營托嬰中心，規劃收托名額25人，明（19）日起開始受理報名。楊鎮浯縣長實地勘查軟、硬體設施，要求完善設備和安全條件，做到小朋友開心、家長放心。

該中心今召開招生說明會，由縣府社會處長董燊與新北市嬰幼兒托育協會理事長包崇明共同主持，就招生流程、報名時間、資格、額滿採抽籤方式與民眾溝通，並開放參觀現場環境與設施。

縣府表示，目前除金城公辦民營托嬰中心共分齡規劃2個班級，打造適齡發展與安全健康的托育環境外，也另已陸續建置公共托育家園（小型托嬰中心），推動普及、平價的友善育兒環境，希望能降低家長養兒育女的負擔。

董燊處長表示，縣府希望這座公辦民營托嬰中心中可於母親節前夕正式營運，作為送給年輕父母的禮物。如有疑問可於上班時間，洽詢承辦單位社團法人新北市嬰幼兒托育協會，電話：082-371001。

報名資格：兒童需設籍金門縣，且其父或母（或監護人） 其中一方於報名日向前推算連續設籍金門縣滿6個月以上。報名時間：自110年4月19日（星期一）起至110年4月24日（星期六）止。（週一至週五上午09：00-12：00、下午01：30-05：00，週六上午09：00-12：00時），家長於繳交應附資格證明文件後，始完成報名程序並具備抽籤資格。

收托順序：第一序位：提供16％（4名）名額優先收托弱勢家庭幼兒，如未達收托比例，得以一般家庭嬰幼兒遞補，弱勢對象如下（應檢附證明）：弱勢家庭（含低收入戶、中低收入戶或經機關核定之危機家庭、特殊境遇家庭）。展遲緩或持有輕度身心障礙證明之嬰幼兒。嬰幼兒其「手足」或「父母或監護人」之一為中度以上身心障礙者。第二序位：提供44％（11名）名額收托設籍於金城鎮之一般家庭兒童。第三序位：提供40％（10名）名額設籍於其他鄉鎮之一般家庭兒童。

(中時 )