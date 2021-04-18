蕭煌奇《舞台》台語巡迴演唱會唱進台中，賣座9成5。（環球音樂提供）

金曲歌王蕭煌奇推出最新台語專輯《舞台》，17日晚間在台中Legacy開唱，他表示：「上次來到台中開唱已是7年前，也很感激在疫情期間，還有這麼多人願意來聽我唱歌。」他過往開放觀眾點歌，都會唱到欲罷不能，但台中、高雄場嚴格控管在2小時內結束，原因竟是日前他去看荒山亮的演唱會，「他唱了3個小時，聽到兩個多小時，感覺膀胱無力、很想去上廁所，可是演唱會那麼精采，很怕錯過自己喜歡的歌，又捨不得離開座位。」他說，過往自己演唱會也經常「㩮著麥克，不願說再會」，這次終於讓他體會到，也許有些長輩會覺得辛苦，因此決定在巡迴管控時間，或者以後考慮安排中場休息時間。

他演唱和茄子蛋共同創作的〈寫一條歌，寫你我爾爾〉時，邀請啟明學校的學弟張林峰上台合唱，張林峰幽默開玩笑說：「我是蕃茄蛋啦！我來還願的。」原來兩人從小學就認識，蕭煌奇小時候非常頑皮，走在他後面，還會故意脫他褲子害他出糗，往後一同走上音樂這條路，張林峰也曾參與蕭煌奇成立的「全方位樂團」擔任薩克斯風手。

張林峰透露，女友就是在之前他參與蕭煌奇巡迴演出時相識相戀，因此上台合唱相當於「還願」，他回憶道：「當時要從高雄上台中參加蕭老師的演出，女友剛好也是歌迷，自告奮勇載我一程，就在那時彼此互生好感。」蕭煌奇筆下包括〈愛這首歌〉到〈愛你一世人〉等歌曲都是經典情歌，過去也有不少歌迷因一起聽蕭煌奇演唱會譜出戀曲，從交往到結婚都一一向他報告，一度被歌迷封為「會唱歌的姻緣線」，蕭煌奇不禁反問：「那我自己怎麼都沒有(桃花)？」

蕭煌奇《舞台》專輯發行後好評不斷，首波主打〈舞台〉拿下KKBOX台語周榜亞軍、發行首日專輯中的全曲目也都榮登KKBOX台語日榜前20名，堪稱「霸榜王」，蕭煌奇很感謝歌迷的支持，讓他想到新專輯中〈我愛的就是你〉一曲，他也現場帶領觀眾「跳起來」，扭腰擺臀實況將收錄於〈我愛的就是你〉MV。演唱經典歌曲〈銀角仔〉、〈情路無尾巷〉時，蕭煌奇笑說：「自己寫的，自己都覺得很難唱。」果然在接下來演出的〈阿爸的虱目魚〉「出槌」，唱錯歌詞段落，台上喊停搞笑表示：「大字報寫錯了啦！害我唱錯！」

蕭煌奇曾為羅時豐譜寫〈後台〉一曲，發片也上羅時豐的Youtube網路節目《不務正YA！》一起「喇賽」，日前兩大金曲歌王同框的預告影片曝光，預告中羅時豐爆料，多年前有一次和蕭煌奇一起錄影，上廁所正好在他隔壁，沒想到蕭煌奇竟出聲和他打招呼，害他嚇壞。對此蕭煌奇表示：「我有在聽聲音。」但羅時豐大驚表示：「我沒出聲啊！」蕭煌奇妙答：「你有上廁所的聲音，聽起來還有點『分岔』。」兩人一搭一唱，「垃圾話」講不停，連工作人員都笑壞。

蕭煌奇接下來將於4月24日繼續巡迴高雄流行音樂中心Live Warehouse大庫，唱出《舞台》心聲，高雄場門票正於KKTIX售票系統( https://pse.is/3b9ue6 )開賣。

蕭煌奇演唱〈我愛的就是你〉動作俏皮逗趣。（環球音樂提供）

蕭煌奇最新台語專輯《舞台》霸榜成績傲人。（環球音樂提供）

(中時 )