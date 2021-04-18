魏蔓在三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》飾演個性單純，活在自己世界，花錢當喝水的敗家貴婦，表情肢體誇張又充滿趣味，有別於以往傻白甜角色，讓觀眾看到不一樣的魏蔓。她劇中可說是「最衰敗家女」，不僅面臨家中破產，貴婦朋友一個個離她遠去，最新預告中，寵她上天的老公竟和自己最好的朋友有曖昧，餐桌上握著老婆的手，餐桌下牽起小三的手，名符其實的「閨蜜」變「歸me」。而飾演老公的高英軒則笑說：「我已經做好被網友罵翻的準備了。」

「最好的閨蜜變成自己感情中的第三者」這樣的事件層出不窮，演藝圈日前也才剛上演何孟遠搭上女友荳荳的閨蜜采子的多角戀風波。魏蔓認為，千萬不要挑戰人性，人性會有陰暗面是正常的，但是要朝著光明思想發展，自身也要懂得讓男友和閨蜜保持距離，她自己會想辦法成為男友最好的朋友與情人。

她常聽到有人跟男友約會時把閨蜜也一起帶上，她自己則從沒有這樣做過，「可以介紹雙方認識，但是不需要自己促成加熱他們的機會和溫度，人跟人之間會怎麼發展拿捏，還是要用智慧」。

飾演敗家人妻的魏蔓劇中出手闊綽，認為只要是「錢能解決的問題都不是問題」，自己想要的東西、老公投資的事業，只要回家跟爸爸李天柱撒嬌就萬事OK，卻沒料到一夕之間家中破產，朋友瞬間跑光，魏蔓本人的看法很理性，認為人與人之間沒有永遠不變的情誼，會很珍惜與朋友相處的友好時光，也不把朋友、閨蜜做分類或貼上標籤，不預設立場，就不會過度失望與期望。此外，她認為對朋友的好不能用金錢來衡量，應該要讓對方感受到真心、珍惜與在乎，也不要有金錢上的往來，即便再小的錢也不要相欠。

(中時 )