中職中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員短今(胡馨儀)，外型清純甜美，還擁有173公分娜美般的身材，擄獲不少粉絲的心，近日她和好友到南投遊玩，並穿上比基尼戲水，解放超火辣曲線，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

短今和好姊妹豆芽、陳伊和璇璇一起到南投露營，並去秘境「觀音瀑布」戲水，只見4人不約而同穿上比基尼，大秀性感好身材，畫面超惹火，她也寫下：「好喜歡這3個小妞，就連耍白痴也可以這麼可愛。」

短今和豆芽、陳伊和璇璇一起出遊。(圖／翻攝自IG)

短今解放好身材，畫面超惹火。(圖／翻攝自IG)

而短今雖然長相甜美可愛，但身材卻是相當豐滿，只見她近距離自拍，超兇上圍快填滿半個螢幕，讓網友看了都被迷倒，直呼「噴鼻血了」、「嗶～犯規了啦」。

短今從小習舞，會國標、芭蕾、鋼管，舞技精湛，2016年加入中信兄弟Passion Sisters啦啦隊，當年季初票選時，和另一位人氣成員峮峮同為人氣王，並在2018年任職隊長，更出版個人首本寫真書《今夏戀愛中》獲得好評。

留著妹妹頭劉海和甜美笑容，是短今的招牌，私底下親和力十足的她，卻有173公分高，逆天身材和呆萌個性反差，吸引不少粉絲喜愛，人氣不輸峮峮和粿粿。

(中時新聞網)