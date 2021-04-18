應召站為了吸引客人上門，可說是花招百出，桃園一家暗藏在商辦大樓裡的色情應召站，在網路上的廣告詞寫著「絕對讓你滿意」等誘惑言語，同時也附上爆乳正妹照片，警方根據線索找上門，看見真正爆乳女郎相當傻眼。

這家藏在桃園辦公大樓裡的應召站，主打廣告詞上面寫著「絕對讓您放鬆身心」、「熱情主動」、「絕對讓您滿意而歸」、「很有女朋友Fu」，字字句句充滿挑逗性暗示，加上爆乳正妹、小模等級的照片，讓許多男客心癢癢，紛紛上門消費。

東南亞小模照被應召站拿來吸引客人(圖/翻攝畫面)

警察循線找上門後，逮捕一名37歲的林姓男子，還有其他四名嫌犯，兩名應召女子還有一名男客人，現場應召女子更讓警方大開眼界，原來應召站用來吸引客人的爆乳女郎照片，都是從網路圖庫找來的東南亞網紅、小模正妹照。

正妹照與現場應召女子外貌差別非常大，警方也不禁搖頭嘆「根本另類詐騙集團」，除了現場人員全遭逮捕外，警方也查扣應召站不法所得、電腦主機、帳冊還有手機等證據，訊後將林男等人依妨害風化罪嫌移送檢方偵辦。

(中時新聞網)