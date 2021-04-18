梁靜茹首登高雄巨蛋的演唱會「202020 當我們談論愛情 高雄站」門票18日上午11：28於KKTIX及全家FamiPort售票系統開賣，1萬5000張門票5分鐘內被掃光，證明『情歌本格派』歌聲魅力所向披靡，也讓梁靜茹鬆了一口氣：「第一次在高雄辦巡演，原本有點緊張，但我想這是我今年最好的生日禮物！」

梁靜茹6月12日移師高雄開唱，與她6月16日生日相隔4天，對於首次在高雄舉辦個人演唱會，她原本心懷忐忑：「我知道鄉親們很熱情，上個月來玩時我已經感受過了，但實在不確定他們喜不喜歡我的歌，謝謝大家用行動來傳達你們的心意，6月見。」

上月她趁春暖花開，拉著同事南下高雄「偽出國」，除了實地視察高雄巨蛋、品嚐美食、在網美景點拍照打卡，一行人還來到高雄捷運中央公園站，這個車站曾榮登世界最美15地鐵站之一，梁靜茹為了讓攝影師捕捉到最美的照片，在手扶梯上上下下來回不下十次，果然拍出來的成品很有異國感，可以回憶與好友們置身國外度假的美好，她滿意表示：「可以做之後新歌的封面！」

「202020 當我們談論愛情&梁靜茹世界巡迴演唱會–高雄站」將於6月12日星期六18:00在高雄巨蛋開演，這是繼去年12月台北小巨蛋首演後的第二站，梁靜茹期待和北中南東各地的歌迷朋友，一起在高雄「談論愛情」。

梁靜茹日前造訪高雄捷運中央公園站。（寬魚國際/圓頂文化提供）

梁靜茹日前造訪高雄捷運中央公園站。（寬魚國際/圓頂文化提供）

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