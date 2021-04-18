桃園警分局偵查隊偵查佐吳家鳴辦案認真，深獲長官、同事肯定。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市桃園區今年3月發生竊賊殺死兒子屋主意外，偵辦的桃園警分局偵查隊偵查佐吳家鳴破案後，2天接獲通知錄取警大警佐班，他說，從警是希望維護治安、保護人民，未來不管到哪個職位，都會持續努力。

吳家鳴說，當時接獲報案，立刻不眠不休，和其他同事一起偵辦案件，逮捕嫌犯後，嫌犯態度強硬沉默，吳運用技巧與其詳談，由生活瑣事聊到家人等，前後總共耗了3個多小時，終於使其卸下心防主動配合，順利偵破本案，還給被害人及家屬一個公道。而案件結束後兩天吳就接到了警察大學警佐班的錄取通知，讓他的心情就像像洗三溫暖一樣，放榜前辛勞辦案的疲倦感頓時全消。

他說，高中畢業後，報考警察專科學校專科警員班，在2007年11月到武陵派出所服務，2011年在當時所長黃呈錫鼓勵下，順利通過偵查佐的甄試，也利用勤於時間研讀，順利考上警佐班。

分局長邱紹洲表示，吳平日工作態度認真積極，本次能運用偵查技巧及縝密心思，成功偵破社會矚目刑案，表現優異足可為同仁表率，他能在勤餘時間充實自我，現在即將到警察大學進修，未來將擔任更重要的職務，期勉他不論在哪個崗位上，都能秉持從警初衷發光發熱，為維護轄區治安與保護人民安全奉獻心力。

(中時 )