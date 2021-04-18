艦隊分署恆春海巡隊於18日上午8時28分，接獲海巡署第八巡防區指揮部通報指稱，屏東興海漁港外5.8浬處，有艘搭載123人客輪前往蘭嶼途中，因海象惡劣準備返航後壁湖港，因舵機故障無舵效，有航安疑慮，海巡隨即派員前往戒護，並將人平安送抵後壁湖港，大夥都鬆了一口氣。

海巡指出，強颱「舒力基」因受太平洋高壓導引，外圍環流影響海象惡劣，海巡署於接獲通報後立即指派線上南投艦與PP3550艇前往馳援，恆春海巡隊召集勤餘人力出勤增援，不畏鵝鑾鼻海域海象7至8陣風，與3、4米浪高的惡劣海象，於8時56分抵達鵝鑾鼻東南2浬與客輪會合，並全程在旁戒護航向後壁湖港。

客輪船長表示，因拖船無法抵達現場協助拖帶，因此由海巡雙艇一前一後戒護進港，經確認8名船員及115名旅客均無受傷，船長表示，初判疑似舵機電磁閥開關故障，導致舵機失效無法作動，因當時海象驟變，受惡劣風浪流影響，無舵效不易控制航向，感謝海巡署第一時間迅速派艦艇戒護，協助安全返抵碼頭。

(中時 )