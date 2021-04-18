台中市西屯區18日上午發生2車都要前往大甲參加媽祖回鑾的自小客車，因前方道路由2線道縮減成1線道，互不相讓發生糾紛。白色自小客駕駛亮出球棒示威，綠色自小客也毫無畏懼堅持不讓，並引發擦撞事故；白車上3名刺青男子，怒氣衝天敲打綠車並喝令駕駛下車，糾紛過程全被路過民眾「全都錄」，全案正由警方調查處理中。

警方指出，衝突是發生在上午9時許，沿環中路欲上國道一號中清交流道時，因道路縮減造成車流回堵，1輛白色自小客車要切換到外側車道，外側車道的綠色自小客不願讓道，白車搖下車窗亮出鋁棒示威；當時前方車流緩速前進，白車則打開窗戶伸出鋁棒持續朝右偏，造成兩車後照鏡相互碰撞。

警方調查，白車加速超前並切入外側車道，導致綠車煞車不及撞上。白車滿手刺青的駕駛下車，後座也下來2名白衣男子，氣呼呼的走向後面綠車，敲打駕駛座車窗喝令駕駛下車，民眾見狀立馬打電話報警。

警方獲報到場，發現並無衝突或傷害情事，兩車駕駛說，他們都是要到大甲參加媽祖回鑾，因遭撞白車為租賃車右側輕微擦傷，必須報「出險」轉由交通分隊處理；警方發現，駕駛綠車是39歲的楊姓男子未保車距，撞上駕駛白車23歲的黃姓男子，雙方均未飲酒。

警方強調，依民眾提供的相關影片內容，發現白車在行駛途中曾亮出球棒，將通知相關人到案說明，並依《社會秩序維護法》裁處，全案正由警方循線調查釐清中。

(中時 )