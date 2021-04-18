香港財政司長陳茂波18日在網誌表示，經濟安全是國家安全體系的重要組成部分。一些所謂制裁、經濟封鎖，甚至以貨幣結算作為武器，無非是想透過經濟和金融手段，迫使別國就範甚至摧毀其政權。確保經濟領域安全是一場沒有硝煙的戰爭。

香港信報報導，陳茂波指出，在風險管理方面，須重點防控各種重大風險和挑戰。除了高度警惕應對「黑天鵝」式的重大突發事件以外，也需防範潛在矛盾累積的「灰犀牛」問題，更要化解發展中的短板和瓶頸制約。除了修補過去的漏洞以外，更須著重建設風險預警機制，包括評估研判各種風險，建立風險預警監測體系等。也要建立危機應對機制，防範衍生「次生風險」等。

陳茂波又指，還要做好保障關鍵領域安全的工作，首要任務是守住不能發生系統性金融風險的底線，其中貨幣體系穩定是重中之重，要堅守聯繫匯率制度，作為維繫社會和市場信心的基礎。

陳茂波表示，在助力國家金融開放的過程中，香港須發揮好試驗田和防火牆的角色，緩減乃至阻止境外市場風險傳導至大陸市場，同時確保金融體系不會被利用進行違反國家安全活動，除了全力打擊洗黑錢及恐怖分子融資以外，還需打擊違反「港版國安法」的資金活動。

(工商 )