中國氣候變化事務特使解振華和美國氣候問題特使凱瑞，近日在上海舉行會談，討論氣候危機所涉問題。會談結束後，雙方18日發表聯合聲明，指中美致力於相互合作，並與其他國家一同解決氣候危機，包括強化各自行動，在聯合國氣候變化框架公約和巴黎協定等多邊進程中展開合作。

香港信報報導，聲明指出，中美兩國堅持攜手，並與其他各方一同加強巴黎協定的實施。巴黎協定第二條的目的是將全球平均氣溫上升控制在低於攝氏2度之內，並努力限制在攝氏1.5度之內。

為此，中美雙方承諾繼續作出努力，包括在巴黎協定框架下21世紀二十年代採取提高力度的強化行動，以使上述升溫限制目標可以達成，並合作辨識和應對相關挑戰與機遇。

中美兩國均期待4月22日、23日美國主辦的領導人氣候峰會。雙方認同峰會的目標，即在格拉斯哥聯合國氣候公約第26次締約方大會前，提高包括減緩、適應和支持的全球氣候雄心。

此外，中美將採取其他近期行動，包括將分別執行逐步削減氫氟碳化物生產和消費的措施等，為解決氣候危機進一步作出貢獻。

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