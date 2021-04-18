43歲大陸女星程莉莎帶著46歲演員老公郭曉東和婆婆登上陸綜《婆婆與媽媽2》，近日節目播出的內容中，程莉莎婆婆到家中作客，不過程莉莎則是給婆婆準備的是紙拖鞋，此舉引發爭議，網友狂酸認為程莉莎不夠體貼、沒尊重婆婆，對此，程莉莎今（18日）凌晨則在微博發文還原當時狀況，老公郭曉東也跳出來力挺程莉莎。

從小出身的城市程莉莎，與來自農村的婆婆，兩人的互動無疑成為《婆婆與媽媽2》的亮點，這回婆婆從老家帶著一大堆農產品到家中作客，程莉莎注意到婆婆到家還是穿著布鞋，趕緊去找鞋子，於是程莉莎拿出一次性的紙拖鞋給婆婆穿，此舉引發網友熱議，認為程莉莎不夠體貼、沒尊重婆婆。

程莉莎拿紙拖鞋給婆婆穿，此舉引發網熱議。（圖／取材自新浪娛樂微博）

對此，程莉莎今凌晨則在微博發文還原當時狀況，表示節目組沒有事先跟她溝通「我也是被通知說婆婆2個小時後就到北京」，程莉莎並提到工作人員來了十幾個，家裡所有的拖鞋都用上了「婆婆進來的時候，我正忙著做飯，過了好一會兒工作人員提醒我，婆婆沒有換鞋，我本來想說家裡沒有拖鞋了、也不換了，但想著婆婆坐高鐵好幾個小時，還是換一下吧，所以找了半天才找到一雙拖鞋」。

程莉莎微博全文。（圖／取材自程莉莎微博）

程莉莎還原事發經過，正面回應網友質疑，而老公郭曉東也留言：「不要腦補劇情，這就是事實的經過」，力挺程莉莎。

(中時新聞網)