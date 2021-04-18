屏東縣消防局18日下午2時54分接獲民眾報案指出，枋山鄉莿桐路金朝陽宮發生火警，警消共第四大隊枋山、獅子、車城及枋寮分隊共計11車19人前往搶救，火勢於3時49分火勢控制，正釐清失火原因。

目擊民眾表示，火警發生時，現場疑似聽到爆竹聲響，火勢相當大，所幸清點後並無人員傷亡，至於真正起火原因，火調人員正積極釐清。

(中時 )