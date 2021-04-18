枋山一處宮廟大火 現場爆竹聲不斷 16:422021/04/18 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 枋山一處宮廟發生火警，現場爆竹聲響不斷。(屏縣消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣消防局18日下午2時54分接獲民眾報案指出，枋山鄉莿桐路金朝陽宮發生火警，警消共第四大隊枋山、獅子、車城及枋寮分隊共計11車19人前往搶救，火勢於3時49分火勢控制，正釐清失火原因。 目擊民眾表示，火警發生時，現場疑似聽到爆竹聲響，火勢相當大，所幸清點後並無人員傷亡，至於真正起火原因，火調人員正積極釐清。 大甲媽回鑾中市萬人追隨 明吉時安座鎮瀾宮 高雄震威宮過火驚傳意外 24名信徒燒傷緊急送醫 (中時 ) #枋山 #現場 #火勢 #釐清 #爆竹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號救災蒐證不眠不休 警政署長肯定第一線員警 19:452021/04/17 社會 蕭煌奇聽力驚人 羅時豐尿尿分岔被認出 16:082021/04/18 娛樂 迎海軍節 遼寧號艦隊南海操演 04:102021/04/18 焦點新聞 大甲媽 今吉時回鑾鎮瀾宮安座 04:102021/04/18 焦點要聞 70歲老夫婦突開進墓園 遇迷路母子激動喊：媽祖真的很靈 14:492021/04/18 生活 台南仁德當街砍人案 索討百萬元債務遭砍殺 12:022021/04/18 社會 響應世界書香日 草地野餐親子說故事嘉年華開跑 22:422021/04/17 生活 大甲媽回鑾抵台中清水 前後3任議會龍頭攜手接駕 22:462021/04/17 寶島 新竹男疑拒檢駕車衝入超商 現場驚現慘烈大洞 10:002021/04/18 社會 百萬正妹網紅爆劈腿4男 設鬧鐘開房約會多人 11:142021/04/18 娛樂 捏麵人返鄉 重溫露天電影院時光 04:102021/04/17 藝文副刊 社會熱門新聞 女開西濱突聽見「撞砂石車很爽」 當下這想法意外救回一命 - 社會 轎車和3台機車撞成一團 1名騎士飛落2公尺深大水溝骨折 - 社會 高雄淫窟銷魂「77傳奇」神似鍾楚紅 老司機回鍋搶掛號 - 社會 男墜國賓飯店電梯井身亡 奪命「古董」使用年份曝光 - 社會 網路賣春驚見東南亞小模 主打爆乳女友款 警抓人傻了：妳哪位？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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