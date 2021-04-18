陳木榮醫師在臉書上分享，一名家長替小孩預約看診，爽約次數竟高達130次。(圖翻攝自柚子醫師的育兒診療室臉書粉專)

小兒科醫師陳木榮日前在臉書分享一案例，有家長抱怨他的門診很難掛號，每次預約號碼都很後面，希望孩子能夠早點看診，不過當醫師一看掛號記錄才發現，該家長的爽約次數竟高達130次，讓陳木榮醫師直言，「很抱歉，我沒辦法答應你的任何要求」。

陳木榮醫師16日於臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室 」中分享，一名家長向他抱怨，說他「門診難掛」、「預約號碼很後面」等，陳木榮耐心聽完後，客氣地向對方解釋，指出很多人來看門診，是過敏氣喘長期追蹤，「有些人甚至2個月前就已經事先預約了」。

陳木榮醫師接著說，但有些極少數的人相當自私，身體在沒有生病的狀態下，也要預防性地打電話來預約掛號，等於占住名額卻沒有到門診看病。耐心解釋後，對方仍無法接受，更脫口「別人預約不關我的事」，接著說孩子生病的時候自己心急如焚，想要快速看到門診，但又不想現場排隊，想拿到較前面的預約號碼，這時陳木榮醫師看了看電腦的資料，該家長的爽約次數竟高達130次，等於濫用了資源，讓他直接拒絕對方，「很抱歉，我沒辦法答應你的任何要求」。

貼文發出後讓5000多名網友憤怒，「這種家長的心態太自私了」、「這種直接變成拒絕往來户啦！」、「超過5次就應該列觀察名單，10次就變黑名單。爽了他，別人就掛不到了」、「你們沒鎖他預約，有夠佛心的⋯」、「真的是什麼人都有……傻眼」。

(中時新聞網)