近日大甲媽祖及白沙屯媽祖舉行遶境活動吸引大量人潮，但民眾卻沒有維持社交距離，不少人也未戴口罩。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天表示，這是防疫疲乏的現象，可能造成感染風險。

陳時中今天參加第九屆「台灣兒童醫療奉獻獎」頒獎典禮前接受媒體採訪表示，在媽祖遶境活動中，群眾間並未保持社交距離，有不少人未戴口罩，這是防疫疲乏的現象。畢竟新冠肺炎疫情已經延續了很久，台灣雖然沒有什麼災害，但防疫新生活很辛苦，現在已經出現疲乏。

陳時中說，戴口罩、勤洗手及維持社交距離的防疫新生活，是在沒有疫苗、世界又還有疫情的狀況下，最基本的要求。而戴口罩不但可以防新冠肺炎，也可以防止流感、呼吸道疾病的傳染；至於勤洗手，則可以防止腸病毒。他強調，維持防疫新生活有長期的需要，防疫人人有責。

而由於AZ疫苗有許多副作用，如果其他疫苗進來後，可能造成AZ疫苗過期而要報廢的問題。對此，陳時中說，要不要打AZ疫苗，尊重大家的意願。

過去衛生署長調漲健保費，都面臨下台命運，但陳時中卻沒有，引發討論。陳時中說，新冠肺炎疫情讓大家更重視健康，也瞭解投資健保就是投資健康，調漲健保費獲得社會認同。

8月底將進行「反萊豬公投」，一旦通過，政府可以保證不讓萊豬進來了嗎？陳時中說，「不要叫我保證」，但公投是人民施展公民意識的手段和方法，政府一定會尊重。而目前雖已有1000多噸美豬進來政府已進行逐批檢驗，都未發現還有萊劑。

(中時 )