轎車和3台機車撞成一團，1名騎士飛落2公尺深大水溝骨折。

彰化縣鹿港鎮詔安里吳厝巷9號附近大排水溝路口，17日17時21分發生1輛自小客車和3台機車撞成一團，衝擊力調強烈，3名男性騎士受傷，其中41歲施姓騎士，還跌落約2公尺深大水溝內，右腳開放骨折。

這起路口車禍來得突然，轎車一連和3部機車撞成一團，撞擊力道強烈，轎車鋼板凹陷，騎車則紛紛被撞飛，其中41歲施姓騎士，更是跌落深水溝內，右腳有開放性骨折，消防人員立即架設雙節梯深入水溝中固定傷者後，利用雙節梯運送至路面，由鹿鳴91送往彰濱秀傳醫院。

另外19歲施姓男子，肢體臉部擦傷，疼痛不已，鹿港91送往鹿港基督教醫院。37歲趙姓男子也摔傷，拒絕送醫。

「太可怕了，還撞到落水」，這起車禍引起驚呼，民眾都跑來圍觀，幸好彰化縣消防局第三大隊迅速趕到現場，共出勤3個消防分隊，出動消防車1輛，救護車3輛，消防人員8人，緊急將落水民眾給救起。

車禍事故的責任歸屬，警方還在進一步調查中。

轎車和3台機車相撞，1名騎士落水，彰化縣消防局第三大隊出動救援。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

轎車和3台機車相撞，1名騎士落水，彰化縣消防局第三大隊出動救援。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

轎車和3台機車相撞，1名騎士落水，彰化縣消防局第三大隊出動救援。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

(中時 )