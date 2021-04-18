一隻黑面琵鷺於去年1月19日被發現癱在台南市學甲溼地生態園區灘地，送醫治癒後繫上T85腳環，由市長黄偉哲野放，去年底該隻黑琵再度飛來台灣度冬，被麻豆區鳥友胡榮顯率先發現，黄偉哲18日頒發匾額及精美紀念品，立法委員郭國文及市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍也到場關心。

這隻T85黑面琵鷺，去年因肉毒桿菌毒素中毒而癱軟在地，被台南市生態保育學會志工發現，由特有生物研究保育中心七股站2位專員下灘搶救上岸，並送往慈愛動物醫院醫治，恢復良好，經獸醫師評估後，於同年2月26日由黃偉哲偕同轄內相關機關及保育團體，在學甲溼地生態園區野放。

去年3月間，來台度冬的黑琵陸續北返，那隻T85黑琵也隨著族群返回繁殖地。台南市去年10月舉辦黑面琵鷺保育季活動，主辦單位號召全國鳥友及關心黑琵的民眾一同尋找T85黑琵，麻豆區鳥友胡榮顯於去年12月12日在嘉義發現，拍照記錄並通報。

農業局長謝耀清說，因鳥友熱心響應，才能在這麼短時間發現T85黑琵。黃偉哲感謝胡榮顯先生發現T85黑琵，並說該黑琵康復後野放，去年底再度來台，對生態保育界意義非凡。

(中時 )