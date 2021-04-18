中國大陸廣西省，日前有一名曹姓男子與朋友通宵打麻將，結果返家後感到身體不適，送醫急救後不治身亡。而家屬則對當時打牌的牌友提出求償人民幣28萬元（折合新台幣約120萬元），但遭到法院駁回。

根據《網易新聞》報導指出，這起事件發生在2019年2月8日晚間，當時曹男與3名牌友在飯店的房間內打麻將，直到9日凌晨7點才離開飯店。曹男返家後，在10點多左右突然發生頭暈、意識不清等狀況，於是緊急送醫急救，最後經過醫院判定，曹男因右側小腦出血、高血壓、呼吸衰竭，在9日下午不幸逝世。

而在曹男過世之後，家屬就對曹男的3名牌友提出共同承擔30%的責任，求償28萬元。在此之前，3名牌友已經對曹男的家屬支付了2.37萬元的慰問款。後來法院認為，曹男與朋友打麻將，屬於自願的休閒娛樂，再加上活動本身也沒有明顯的危險性。

而且曹男家屬並未在合理期限內提出死因鑑定申請，就現有證據而言，不能證明曹男的死亡與3名牌友打麻將有因果關係，所以一審法院駁回曹男家屬的訴訟。後來曹男家屬又提出上訴，認為曹男打牌並非只是單純的休閒娛樂，而是帶有刺激性的賭博活動，認定3名牌友存在責任關係。但法院認為，曹男的死亡是因為自身健康因素，再加上曹男應當要充分理解自身的身體狀況，而整體活動中，並無人強迫曹男要全程參加，於是維持一審原判，駁回曹男家屬的請求。

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(中時新聞網)