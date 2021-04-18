對於世上發生的靈異玄妙之事，多數人抱持著「寧可信其有」的態度，這樣的故事無論到哪裡也都是熱門話題，殯葬業者張家誠近日上節目，分享了親身經歷，表示小學時曾將外面不知名的金銀紙堆撿回家，被家長斥責，不料一個月後阿嬤竟在路上出意外往生，讓他不禁將兩件事聯想在一起。

殯葬業者張家誠上《震震有詞》節目，聊到靈異體驗，他透露小時候家裡有習慣，初一、十五會焚香拜拜，很愛玩的他，總搶著要幫忙點香、燒紙錢，而他小學四年級時，有天放學回家，看媽媽已經完成祭拜，他卻發現旁邊有一袋金銀紙上頭插著香，他以為是還沒燒的，就隨手撿回家，結果被媽媽大罵，要他趕快拿回去，雖然他照做，但說來巧合，一個月後，阿嬤要倒垃圾過馬路時，被摩托車撞倒，雖緊急送醫，但一星期後仍宣告不治。

張家誠透露之後辦喪事期間，他夢到阿嬤穿了一身暗紅色的旗袍，牽著一個穿著灰色條紋西裝的老爺爺，慈祥微笑跟他招手，好像在告別，醒了之後他跟媽媽說了這件事，媽媽聽完確認老爺爺就是張家誠的阿公，而阿公早在他出生前就過世了。

聽了張家誠這個經歷，民俗專家一玄老師說，撿人家沒燒完金銀紙的行為，其實是俗稱的「撿金」，通常這個東西，是人家為了消災，把「災難」丟出家門，但小孩子不知道，就把災難厄運又撿回家，但老師安慰張家誠，畢竟當時不知情，「日後多念佛號，將功德迴向給阿嬤就好了」。

(中時新聞網)