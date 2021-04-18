【回憶殺】大陸女星陶昕然在2011年以《後宮甄嬛傳》中詮釋城府頗深的「安陵容」爆紅，不過陶昕然在事業起飛之際，宣布嫁給演員老公何建澤，她便專心照顧女兒，隨著陶昕然復出，她也遭指人氣不如《甄嬛》的孫儷、蔣欣，對此，陶昕然也認同，並大方說：「最大的原因無非就是我生了孩子，但是我從來不後悔」。

35歲陶昕然在《後宮甄嬛傳》靠著飾演反派「安陵容」闖出知名度，安陵容在戲中城府頗深、遭陷害而不孕，不過陶昕然在現實生活中是幸福人妻，她在2015年事業正當紅之際，宣布嫁給交往7年的演員老公何建澤，小倆口並在同年生下女兒，升格當新手媽咪的陶昕然，選擇暫停演藝腳步，把重心放在家庭上、專心照顧孩子。

陶昕然在《後宮甄嬛傳》靠著飾演反派「安陵容」闖出知名度。（圖／取材自微博）

《後宮甄嬛傳》是陶昕然的代表作。（圖／本報系資料照片）

陶昕然一淡出就是5年，不過陶昕然日前則難得穿上古裝，重新詮釋「安陵容」，該戲距今已10年了，陶昕然現身勾起觀眾無限回憶，重返舞台的陶昕然很感慨，她不禁淚崩說：「我只是一個演員，我何德何能」，不過陶昕然卻也被指長相變成大餅臉，對此，陶昕然則在微博幽默表示：「我也覺得我比十年前好看了」，陶昕然也進一步提到：「其實每個人的容顏是會隨著心境而改變的，當你心裡裝著愛與平靜，你會發現在你的眉宇間能看到開闊，當你內心充滿衝突，生活也會充滿衝突，所有的一切其實都寫在臉上...」，陶昕然以高EQ回應外界對她外貌變化的看法。

陶昕然遭指變成大餅臉，對此她也高EQ回應。（圖／取材自陶昕然微博）

隨著陶昕然近期推出戲劇作品，她也難逃被拿來和《甄嬛》的孫儷、蔣欣等人比較，甚至遭指人氣不如其他演員，對此，陶昕然也大方回應陸媒，她表示：「最大的原因無非就是我生了孩子，停下了腳步，但是我從來不後悔，在自己想當媽媽的年齡，停下去生孩子」。

至於陶昕然會想超越《甄嬛》其他女星嗎？陶昕然則表示，她很高興自己在想當媽媽的時候，如願成為一位母親，陶昕然認為，人生只要成為自己就好，盯著別人太辛苦了，而且也沒必要。

陶昕然以新戲《陪你一起長大》讓外界見識到她的精湛演技。（圖／取材自陶昕然微博）

(中時新聞網)