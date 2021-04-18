行政院政務委員兼發言人羅秉成今(18)日證實，去年因牛肉麵風波而請辭的前行政院發言人丁怡銘，已於今年3月1日由行政院長蘇貞昌聘任為月薪12萬元的14職等政院機要顧問。對此，宅神朱學恒開酸丁怡銘，要他以後不要買什麼東西都要打統編了。

丁怡銘在去年11月時，因指稱去年台北牛肉麵節冠軍的店家，其牛肉產品僅標示產地美牛，沒標示是否含萊客多巴胺，但不久後業者拿出檢驗證明打臉，丁怡銘遂改口道歉，並訂購牛肉麵滅火，但卻又被被眼尖網友抓包打統編疑似打算報公帳，丁怡銘趕緊取消訂單重新下單，並於當日晚間親赴店家吃麵致歉，但已引發輿論憤怒，最後丁怡銘也因此事請辭下台。

不過，在沉寂多時後，丁怡銘又回到了行政院任職，羅秉成指出，蘇揆已於上月聘任丁怡銘，協助政策研究與溝通事宜。丁於擔任發言人一職前，原專長即為政府政策研究，於中央到地方政府均有相關歷練，蘇揆期待其回歸政策幕僚角色，繼續襄助各項政務推動。

對此，朱學恒今在臉書上發文表示，「怡銘啊，記得以後不要什麼東西都打統編了」，他還針對丁怡銘回鍋行政院一事指出，「反正黨愛你，會再給你機會的」。

網友們也在朱學恒的臉書上留言回應，「綠色是原諒的顏色」、「不能忘情於打統編，報公帳，花納稅人的錢，這是權力與義務」、「打統編還要有顧問！厲害了」、「回去也是同一組統編，不用另外記，多方便」、「後面可再接一句，有機會再打統編」。

(中時新聞網)