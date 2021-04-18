日本首相菅義偉與美國總統拜登進行美日領袖會談，會後發表聯合聲明強調台灣海峽和平與安定的重要性。日本學者小笠原欣幸今天在臉書貼出日本各大報紙的頭版照片，強調「我個人沒看過台灣占這麼大的版面」。

日本首相菅義偉台灣時間17日凌晨跟美國總統拜登進行日美領袖會談並發表聯合聲明。強調台灣海峽和平與安定重要性，並推動和平解決兩岸問題。

日本讀賣新聞、產經新聞、朝日新聞及每日新聞等四大報頭版及內頁，今天都大篇幅報導相關新聞，「讀賣新聞」和「產經新聞」頭版的標題都是「日美聲明標記台灣」，「每日新聞」則是「領袖會議聲明，相隔52年日美言及台灣」，「朝日新聞」則強調「領袖會議共同聲明，面對中國，日美深化同盟，強調台灣和平的重要性」。

小笠原欣幸今天在臉書貼出這四報頭版及內頁照片表示，日本報紙頭條都是「台灣」，不只頭版，內頁也大篇幅報導，都圍繞台灣，「我個人沒看過台灣占這麼大的版面」，顯現日美聯合聲明包含台灣的重要性。

小笠原欣幸是日本的政治學者，目前擔任東京外國語大學綜合國際學研究院准教授。專長在台灣政治研究，曾經擔任日本台灣學會理事等職位。

(中時 )