大部分個性務實的男性除了做事堅持腳踏實地，就連擇偶標準也打安全牌！搜狐網命理專欄點名，摩羯座、處女座及天蠍座的男性擇偶時只愛乖乖牌，不喜歡玩咖型的女生，對他們來說，安心平淡過日子最幸福。

▍1. 摩羯座

摩羯座個性大多非常現實，在擇偶方面，他們會選擇對自己事業有幫助的對象，就算幫不上忙，也不能扯他們後腿，他們不想在工作之餘還擔憂愛玩的老婆。加上摩羯男骨子裡有點固執且強勢，在決策方面，他們比較喜歡當一家之主，會希望對方能夠順著自己，認為老婆只需要照顧家庭就好，自己則會承擔起當丈夫及爸爸的責任。

▍2. 處女座

在處女座的愛情觀中，結婚必須安穩平淡過日子，所以處女座的擇偶標準很務實，以安穩過生活為基礎，他們會選擇溫柔賢慧型的女性，加上處女男在感情中很沒有安全感，所以他們潛意識會拒絕愛玩的人，他們不需要另一半多浪漫或有情趣，生活中的小確幸就足以讓處女男滿足。

▍3. 天蠍座

天蠍男本身非常缺乏安全感，因此他們最終的歸屬往往是乖乖女。天蠍男不希望伴侶三天兩頭就跑出去玩，更無法接受老婆有太多異性朋友，乖巧的女生會讓他們比較安心，就算他們愛上開朗愛玩的女生，最終也會在交往時相愛相殺，因此他們多半會選擇比較顧家，且個性細膩溫暖的人結婚。

(中時新聞網)