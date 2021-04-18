曾擔任某報社記者的邵姓男子，對外佯稱寫業配文可低價代購名牌，向5人詐騙逾850萬。一審依詐欺罪重判邵男4年徒刑，其他罪名則合併判1年4月徒刑，得易科罰金48萬5000元，邵以他會還款給被害人，上訴高院請求輕判，但高院認為他一再拖延還款，只還2人共59萬元，駁回邵上訴，全案定讞。邵須入監服刑。

邵男被控自2018年3月至2019年4月，佯稱寫業配文有管道可低價代購名牌行李箱、彈珠檯、勞力士名表、潮牌球鞋，或以投資販售潮牌商品名義向5人詐騙。被害人因邵男出手闊綽，又表明記者身分，才會信以為真，託邵男代購勞力士名錶、名牌行李箱等商品，但下訂後遲遲沒交貨，後來得知還有其他人受害，始知受騙。

邵男遭北檢起訴後，已遭所屬的報社開除。北院一審審理時，邵男否認詐騙，並稱是誤會，法官因邵男提不出代購資料，錢也沒還給被害人，不採信邵辯詞，去年依詐欺罪判邵男4年徒刑，其他罪名則合併判1年4月徒刑，得易科罰金48萬5000元。

邵男上訴高院，指他會在今年1月15日前將所有欠款還清，請求從輕量刑。高院發現，邵男詐騙犯行多達11次，不法所得總計為857萬512元，邵雖表示會還款，並與部分被害人和解，但他一再拖延還款，迄今只還2人共59萬元，難認有彌補被害人損害的悔悟之心，駁回邵男上訴，全案定讞。

(中時 )