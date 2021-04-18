韓國人氣綜藝節目《認識的哥哥》本週邀來男團「ASTRO」車銀優、文彬，以及美女主播張睿元、李惠成，節目一開始話題不自覺就圍繞在車銀優出眾的外貌，成員文彬在一旁爆料：「銀優弟弟也很帥，雖然是素人，不過臉蛋比銀優還小」，讓眾人直呼「能贏過銀優的，只有銀優弟弟了」，金希澈也好奇問車銀優每天與弟弟見面，是不是都會說「能贏過我的只有你了」，在熱烈的氣氛下，車銀優默默帶著哥哥般微笑接受大家對自己的弟弟的稱讚。

車銀優出道就以「臉蛋天才」出名，還出現「最最車車」的新造詞（最愛是最愛，車銀優是車銀優），即使心中有最愛的偶像，但喜歡車銀優是被允許的，車銀優對此表示感謝，但也稱仍有遺憾，代表大家心中的最愛不是他，會為了成為「最車」（最愛是車銀優）繼續努力。金希澈好奇車銀優是否親吻過鏡子中的自己，外貌同樣出眾的他直接自爆「說實話，我有」，透露年輕時因為太喜歡自己留長髮，「覺得我太漂亮了」，自信的發言讓粉絲頻留言「不愧是希大」。

與車銀優有著「肥皂情侶」封號的文彬，擁有精湛舞藝帶來女團、女歌手的串燒舞蹈，一連表演宣美的〈24小時都不夠〉、Brave Girls的〈Rollin〉和佳人的〈Bloom〉，他精壯結實的身材，跳起性感嫵媚的舞蹈，散發前所未有的魅力，徐章勳形容像看到金鍾國在跳女團舞，連女團達人金希澈都驚呼：「真的是舞蹈的新世界啊」。

文彬也在節目上自爆24年來第一次做內視鏡檢查遇到難以言喻的經驗，當時緊張側躺在檢查檯，沒料到突然傳來ASTRO的歌曲，有種莫名開起粉絲見面會的感覺，雖然非常感謝粉絲的心意但卻格外害羞，車銀優聽完提到自己有類似經驗，某次在醫院打針，理所當然認為要打屁股，褲子正脫一半，身為粉絲的護理師連忙說「是打手臂」，意外曝光屁股的呆萌車銀優讓現場都笑歪。節目每週日在愛奇藝國際站上線。

(中時 )